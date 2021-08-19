Таліби бояться, що будь-які зміни можуть вплинути на патріархальний устрій. Про це розповіла афганська режисерка Сахра Карімі, яку евакуювали до України в ніч на 16 серпня.

Зверніть увагу Сміливі фільми Сахри Карімі – афганської режисерки, яку евакуювали до України

Карімі: Я не вірю "Талібану"

За її словами, багато афганців пишаються тим, які вони патріархальні і в якій традиційній країні живуть.

Вони (таліби – 24 канал) бояться, що це занапастить їхню мужність. Вони бояться, що зміни можуть занапастити їх так звану релігію, бо іслам вони перекручують,

– наголосила вона.

Члени "Талібану" 17 серпня провели першу пресконференцію, під час якої розповіли про ставлення до жінок. Бойовики заявили, що не будуть вимагати, аби мешканки Афганістану носили паранджу. Покривати голову їм достатньо буде лише хусткою. До того ж таліби нібито дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу.

Втім Сахра Карімі вважає, що такі заяви представників терористичного угруповання не відповідають дійсності. "Я не вірю "Талібану". Вони брешуть", – підкреслила вона.

Режисерка пригадала, що афганці вже переживали захоплення країни талібами – з 1996 до 2001 року. І цей період був найтемніший часом в історії Афганістану. Таліби не дозволяли жінкам вчитися, виходити на вулицю без чоловічого супроводу, не було жодного громадського суспільства.

"Було погано, погано, дуже погано. Саме тому режим і був повалений. Але цього разу "Талібан" інший, вони не схожі на талібів 1996 року". – зазначила Карімі.

Довідка. В ніч на 16 серпня український літак забрав в аеропорту Кабула до Києва 72 іноземців. На борту була і всесвітньовідома режисерка Сахра Карімі. Вона була генеральною директоркою державної компанії "Афганфільм" і першою в Афганістані жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.

Ставлення талібів до жінок в Афганістані: що відомо