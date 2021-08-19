Талибы боятся, что любые изменения могут повлиять на патриархальный уклад. Об этом рассказала афганская режиссер Сахра Карими, которую эвакуировали в Украину в ночь на 16 августа.

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Карими: Я не верю "Талибану"

По ее словам, многие афганцы гордятся тем, какие они патриархальные и в какой традиционной стране живут.

Они (талибы – 24 канал) боятся, что это погубит их мужество. Они боятся, что перемены могут погубить их так называемую религию, потому что ислам они извращают,

– подчеркнула она.

Члены "Талибана" 17 августа провели первую пресс-конференцию, во время которой рассказали об отношении к женщинам. Боевики заявили, что не будут требовать, чтобы жительницы Афганистана носили паранджу. Покрывать голову им достаточно будет лишь платком. К тому же талибы якобы позволят женщинам учиться в университетах и устраиваться на работу.

Впрочем, Сахра Карими считает, что такие заявления представителей террористической группировки не соответствуют действительности. "Я не верю "Талибану". Они врут", – подчеркнула она.

Режиссер вспомнила, что афганцы уже переживали захват страны талибами – с 1996 по 2001 год. И этот период был самым темным временем в истории Афганистана. Талибы не позволяли женщинам учиться, выходить на улицу без мужского сопровождения, не было ни одного общественного общества.

"Было плохо, плохо, очень плохо. Именно поэтому режим и был свергнут. Но на этот раз "Талибан" другой, они не похожи на талибов 1996 года", – отметила Карими.

Справка. В ночь на 16 августа украинский самолет забрал в аэропорту Кабула в Киев 72 иностранца. На борту была и всемирно известная режиссер Сахра Карими. Она была генеральным директором государственной компании "Афганфильм" и первой в Афганистане женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

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