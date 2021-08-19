По словам художницы, проблема в том, что мужчины привыкли так думать и вести себя с женщинами. Многие афганцы уверены: женщина должна носить хиджаб, сидеть дома, не ходить на работу и не разговаривать с другими мужчинами.

Заметьте Афганистан молился, чтобы Байден выиграл выборы и не выводил войска, – Карими

Таких людей, особенно мужчин, очень много в Афганистане. Фактически у них постоянно был "Талибан" внутри, просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими,

– подчеркнула Карими.

Режиссер подчеркнула, что таких людей в ее стране – примерно 50%.

Однако есть и противники "Талибана"

По словам Карими, есть и другие люди – противники Талибана. Больше всего среди них молодежи. Сейчас в Афганистане все очень хаотично, люди не понимают, что происходит.

Тем временем талибы пытаются играть роль, чтобы их признали в мире. Они надевают маску и контролируют свое поведение.

Карими подчеркнула: "Это затишье перед бурей, мы не знаем, что случится, если они таки получат международное признание".

Карими о признании талибов

Карими также заявила: если мир признает власть "Талибана", Афганистану наступит конец.

В то же время женщина уже потеряла веру в мировое сообщество. По словам Карими, если из ее страны уже собрались вывести войска, нужно было делать это тише.

Запад помог отстроить Афганистан, однако не ценил собственных усилий на этих землях.