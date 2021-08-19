Режиссер Сахра Карими рассказала, что людей беспокоила идея Трампа устроить мирные переговоры с талибами и заключить с ними соглашение. В Афганистане надеялись: Байден примет другое решение.

Заметьте Как только что мир признает правительство "Талибана" – Афганистану конец, – режиссер Карими

Но он решил совершенно то же самое, что Трамп. Мне наплевать на политиков, политики в Афганистане всегда находят способ договориться. Что меня беспокоит – это афганский народ,

– заявила художница.

Карими подчеркнула, что больше всего ее беспокоит судьба молодого поколения: режиссеров, художников, общественных активистов. Они сделали очень много, чтобы создать демократическое общество.

Актуально! Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане самым крупным поражением Байдена и призвал его подать в отставку.

За что боролись афганцы

Режиссер подчеркнула, ее народ сражался за свои права. В частности, чтобы:

имена матерей записывали в паспорта;

изнасилованных девушек не допрашивали, были ли они перед этим целомудренны;

девушки и женщины имели возможность нормально одеваться и не закрывать лицо.

По словам Карими, афганцы очень много боролись и выходили на демонстрации. Однако пока все уничтожено.

Карими не знает, что с ней будет дальше

Режиссер рассказала, что перед эвакуацией из Афганистана взяла отпуск. Его продолжительность – 20 дней. Что будет дальше, женщина не знает.

Сейчас она до сих пор остается директором "Афганфильма". В то же время женщина ожидает, что ей скажут: "Мы тебя больше здесь не ждем, оставайся там".

Карими боится, что станет изгнанницей. Однако если талибы позволят ей вернуться, террористам придется принять художницу такой, как она есть.

"Я единственная женщина в целом Афганистане с высшим кинематографическим образованием. Я первая женщина, возглавившая государственную компанию "Афганфильм" – я руковожу ею 2 года и это были очень успешные годы. Что они теперь сделают с "Афганфильмом", – беспокоится Карими.

Байден не жалеет о своем решении

Джо Байден заявил, что не жалеет о своем решении вывести войска США из Афганистана. Политик подчеркнул: американские военные не должны погибать в войне, в которой афганцы не хотят защищать самих себя.

По словам Байдена, американская миссия в Афганистане может официально завершиться уже 31 августа. Тогда из страны выедут военные, которые сейчас работают над эвакуацией граждан США.

В Госдепе США также отметили: миссию в Афганистане считают успешной. Ее целью было "разобраться" с виновным в трагедии 11 сентября 2001 года.

Обратите внимание! Слова Байдена раскритиковала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она подчеркнула: несправедливо обвинять афганцев в том, что талибы захватили их страну.

Штаты могут пострадать от собственного решения