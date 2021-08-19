Карими подчеркнула, что реальность – совсем другая, чем в заявлениях боевиков. На самом деле террористы уже диктуют свои правила.

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Карими потеряла веру в мировое сообщество

Режиссер признает, что большинство проблем Афганистана – это афганцы. Однако частью проблемы являются также действия стран Запада.

Они помогли Афганистану отстроиться, но не ценили собственных усилий на этой земле. В противном случае, убеждена Карими, они так легко не сдались бы.

По словам художницы, если войска уже собирались выводить из Афганистана, не стоило так громко об этом объявлять.

"Почему бы не идти постепенно, не привлекая к этому внимания? Я больше не верю в международное сообщество – они молчали", – отметила Карими.

В то же время кле-что мировое сообщество еще может сделать – не признать правительство террористов.

Международное сообщество не должно признавать "Талибан". Стоит им признать правительство талибов – Афганистану конец,

– заявила Карими.

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Режиссер рассказала, что в паблике для журналистов поделились указаниями, которые талибы подготовили для школьниц.

До 4 класса ученицы могут еще ходить в хиджабе, однако в дальнейшем обязаны носить бурку. Кроме того, террористы запретили девушкам учиться вместе с парнями.

Также учительницы больше не имеют права обучать учеников, учителя – учениц.

По словам Карими, теперь в Афганистане все, как в Саудовской Аравии. В то же время парадокс заключается в том, что там с каждым годом женщинам предоставляют все больше прав. Талибы же будут делать все наоборот.

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Эвакуация Сахры Карими: главное

Сейчас Сахра Карими находится в Украине. Туда ее эвакуировали из Афганистана после того, как страну захватили талибы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона откликнулась на сообщение с просьбой об эвакуации, которое режиссер оставила в соцсети.

В то же время на украинский самолет Карими не смогла сесть из-за давки в аэропорту. В последний момент художницу забрал военный турецкий борт.

По словам Кулебы, это была спецоперация с паролями, которую можно охарактеризовать как "настоящее кино".

Украинский политик поблагодарил турецких партнеров за помощь и подчеркнул – женщину эвакуировали в результате сложной отдельной операции.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что художница и другие люди, которые прилетели в Киев на украинском самолете, пережили в Кабуле настоящий ад.

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