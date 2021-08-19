Карімі наголосила, що реальність – зовсім інша, аніж у заявах бойовиків. Насправді терористи вже диктують свої правила.
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Карімі втратила віру у світову спільноту
Режисерка визнає, що більшість проблем Афганістану – це афганці. Однак частиною проблеми є також дії країн Заходу.
Вони допомогли Афганістану відбудуватися, але не цінували власних зусиль на цій землі. У протилежному випадку, переконана Карімі, вони так легко не здалися б.
За словами мисткині, якщо війська вже збиралися виводити з Афганістану, не варто було так гучно про це оголошувати.
"Чому б не йти поступово, не привертаючи до цього уваги? Я більше не вірю в міжнародну спільноту – вони мовчали", – наголосила Карімі.
Водночас дещо світова спільнота ще може зробити – не визнати уряд терористів.
Міжнародна спільнота не повинна визнавати "Талібан". Варто їм визнати уряд талібів – Афганістану кінець,
– заявила Карімі.
Як таліби руйнують в Афганістані шкільне життя
- Режисерка розповіла, що у пабліку для журналістів поділилися вказівками, які таліби підготували для школярок.
- До 4 класу учениці можуть ще ходити у хіджабі, однак надалі зобов'язані носити бурку. Окрім того, терористи заборонили дівчатам навчатися разом з хлопцями.
- Також вчительки більше не мають права навчати учнів, вчителі – учениць.
- За словами Карімі, тепер в Афганістані все, наче у Саудівській Аравії. Водночас парадокс полягає у тому, що там з кожним роком жінкам надають все більше прав. Таліби ж робитимуть усе навпаки.
Цікаво Сміливі фільми Сахри Карімі – афганської режисерки, яку евакуювали до України
Евакуація Сахри Карімі: головне
- Наразі Сахра Карімі перебуває в Україні. Туди її евакуювали з Афганістану після того, як країну захопили таліби.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив: українська сторона відгукнулася на допис з проханням про евакуацію, який режисерка залишила у соцмережі.
- Водночас на український літак Карімі не змогла сісти через тисняву в аеропорту. В останню мить мисткиню забрав військовий турецький борт.
- За словами Кулеби, це була спецоперація з паролями, яку можна схарактеризувати як "справжнє кіно".
- Український політик подякував турецьким партнерам за допомогу та наголосив – жінку евакуювали в результаті складної окремої операції.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що мисткиня та інші люди, які прилетіли до Києва українським літаком, пережили у Кабулі справжнє пекло.
Що відбувається з жінками в Афганістані
- Після захоплення країни на пресконференції 17 серпня таліби обіцяли, що начебто поважатимуть права жінок.
- Терористи запевняли: вони дозволять жінкам здобувати освіту у навчальних закладах та влаштовуватися на роботу. Також бойовики зауважили, що не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.
- Того ж дня у провінції Тахар бойовики розстріляли жінку за порушення законів шаріату: загибла вийшла на вулицю без паранджі.
- Ціни на паранджу у країні зросли у 10 разів. Черги за цим товаром тягнуться на цілі вулиці.
- Місцеві жительки налякані. Зокрема, 24-річна студентка розповіла, що вже сховала дипломи, сертифікати та студентські квитки.