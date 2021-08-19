Женщины боятся, что "Талибан" обяжет их носить паранджу, поэтому и скупают эту одежду.

Важно После 20 лет борьбы мы снова оденем паранджу, – студентка из Афганистана о режиме талибов

В Кабуле тянутся длинные очереди за паранджой

Одна из афганок рассказала, что пробыла в очереди много часов, чтобы купить паранджу. Она призналась, жители Кабула ожидали, что столица будет обороняться хотя бы год.

Женщина добавила, что в ее доме есть одна или две паранджи на трех женщин. По ее словам, возможно, будут шить хиджаб из простыни.

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