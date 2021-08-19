Женщины боятся, что "Талибан" обяжет их носить паранджу, поэтому и скупают эту одежду.
Важно После 20 лет борьбы мы снова оденем паранджу, – студентка из Афганистана о режиме талибов
В Кабуле тянутся длинные очереди за паранджой
Одна из афганок рассказала, что пробыла в очереди много часов, чтобы купить паранджу. Она призналась, жители Кабула ожидали, что столица будет обороняться хотя бы год.
Женщина добавила, что в ее доме есть одна или две паранджи на трех женщин. По ее словам, возможно, будут шить хиджаб из простыни.
Что надо знать об отношении талибов к женщинам в Афганистане
- Когда талибы контролировали Афганистан до 2001 года, они особенно жестоко и унизительно относились к женщинам. Им запрещали выходить на улицу без мужчин, носить любую другую одежду, кроме бурки или паранджи, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, ходить на работу, лечиться у медиков-мужчин.
- Когда боевики захватили Кабул 15 августа 2021 года, то заявили, что женщинам разрешат работать на телевидении, однако теперь они должны появляться в хиджабах. Террористы позволили женщинам протестовать за свои права.
- Талибы обещают, что позволят женщинам учиться в университетах и работать. Они не потребуют, чтобы афганки носили паранджу, достаточно будет платка.
- Однако несмотря на обещания, 17 августа боевики "Талибана" убили женщину без паранджи на глазах у людей.
- Ранее боевики до смерти избили многодетную мать, которая отказалась готовить им еду, потому что не имела из чего.