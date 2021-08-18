Политик заметила, что прошедшие годы в Афганистане были очень тяжелыми для Штатов. Это почувствовал на себе каждый президент, Вооруженные силы США, союзники страны и весь народ. Райс подчеркнула: жертву воинов, которые служили и погибли, не забудут никогда.

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Райс о трагедии 11 сентября

Экс-госсекретарь США рассказала: особенно ужасает, что жуткие события в Кабуле произошли за месяц до годовщины трагедии 9 сентября 2001 года.

Райс подчеркнула, что каждый, кто занимал в США в те времена руководящие должности, совершал ошибки. В то же время страна не могла себе позволить проигнорировать то, что Афганистан предоставил убежище террористам, виновным в трагедии.

Примите во внимание! На территории Афганистана находились боевики "Аль-Каиды". Именно они ответственны за самый масштабный теракт в истории человечества – 11 сентября 2001 года погибли почти 3 тысячи человек.

Политик опровергла слова Байдена

Райс отметила, что несправедливо обвинять афганцев в том, что, в конце концов, Кабул оказался в руках террористов. Это было поражение власти и народа.

Политики процитировала слова президента Джо Байдена, что людям дали право выбрать свое будущее. Райс подчеркнула: афганский народ не избирал "Талибан". Местные жители боролись вместе с военными США против "Аль-Каиды" и умирали во время этих сражений.

По словам Райс, сотрудничая с Афганистаном, США смогли создать контртеррористический аппарат, который помог им обеспечить безопасность. В то же время без поддержки Штатов афганский народ не смог бы сдержать талибов.

Обратите внимание! Джо Байден заявил, что не жалеет о своем решении вывести войска США из Афганистана. Президент отметил: американские военные не должны бороться и умирать в войне, в которой афганцы не изъявили желания защищать самих себя.

США должны подтвердить поддержку Украины

Райс призвала мобилизовать все мировое сообщество. Совместными усилиями необходимо свести к минимуму разрушительные последствия победы террористов "Талибана".

По словам политика, "верхушка" США не может заявить, что доверие к ней не является подорванным.

Пришло время подтвердить нашу поддержку Украине, Ираку и особенно Тайваню,

– заверила Райс.

Свое заявление политик подытожила словами, что США должны предоставить убежище афганским беженцам. Афганцы поверили в силу США. Теперь задача Штатов показать: они до сих пор верят в афганский народ.

Действующий госсекретарь говорит о победе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что войска США совершили на территории Афганистана свою приоритетную цель: "разобраться" с виновным в теракте 11 сентября 2001 года.

Миссию Штатов в стране политик охарактеризовал как "успешную".

"Аль-Каида" может вернуться