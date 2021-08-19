Режисерка Сахра Карімі розповіла, що людей непокоїла ідея Трампа влаштувати мирні переговори з талібами та укласти з ними угоду. В Афганістані сподівалися: Байден ухвалить інше рішення.

Зауважте Щойно світ визнає уряд "Талібану" – Афганістану кінець, – режисерка Карімі

Але він вирішив абсолютно те ж саме, що Трамп. Ще й прискорив виведення військ. Мені начхати на політиків, політики в Афганістані завжди знаходять спосіб домовитися. Що мене турбує – це афганський народ,

– заявила мисткиня.

Карімі наголосила, що найбільше її непокоїть доля молодого покоління: режисерів, художників, громадських активістів. Вони зробили дуже багато, аби створити демократичне суспільство.

Актуально! Дональд Трамп назвав ситуацію в Афганістані найбільшою поразкою Байдена та закликав його подати у відставку.

За що боролися Афганці

Режисерка наголосила, її народ бився за свої права. Зокрема, щоб:

імена матерів записували у паспорти;

зґвалтованих дівчат не допитували, чи були вони перед цим цнотливі;

дівчата та жінки мали змогу нормально одягатися та не закривати обличчя.

За словами Карімі, афганці дуже багато боролися та виходили на демонстрації. Однак наразі усе знищено.

Кармі не знає, що з нею буде далі

Режисерка розповіла, що перед евакуацією з Афганістану взяла відпустку. Її тривалість – 20 днів. Що буде далі, жінка не знає.

Наразі вона досі залишається директоркою "Афганфільму". Водночас жінка очікує, що їй скажуть: "ми тебе більше тут не чекаємо, залишайся там".

Карімі боїться, що стане вигнанкою. Однак якщо таліби дозволять їй повернутися, терористам доведеться прийняти мисткиню такою, як вона є.

"Я єдина жінка в цілому Афганістані з вищою кінематографічною освітою. Я перша жінка, яка очолила державну компанію "Афганфільм" – я керую нею 2 роки і це були дуже успішні роки. Що вони тепер зроблять з "Афганфільмом", – турбується Карімі.

Байден не шкодує про своє рішення

Джо Байден заявив, що не шкодує про своє рішення вивести війська США з Афганістану. Політик наголосив: американські військові не мають гинути у війні, у якій афганці не хочуть захищати самих себе.

За словами Байдена, американська місія в Афганістані може офіційно завершитися вже 31 серпня. Тоді з країни виїдуть військові, які наразі працюють над евакуацією громадян США.

У Держдепі США також наголосили: місію в Афганістані вважають успішною. Її метою було "розібратися" з винним у трагедії 11 вересня 2001 року.

Зверніть увагу! Слова Байдена розкритикувала ексдержсекретарка США Кондоліза Райс. Вона наголосила: несправедливо звинувачувати афганців у тому, що таліби захопили їхню країну.

Штати можуть постраждати від власного рішення