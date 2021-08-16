Дональд Трамп заявив також, що президента Джо Байдена обрали незаконно. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

До теми Бойовики "Талібану" страчують військових і примушують жінок до шлюбів, – ЗМІ

Дональд Трамп назвав події в Афганістані "ганьбою"

Те, що Джо Байден зробив з Афганістаном, легендарно. Це буде одною з найбільших поразок в історії США,

– заявив Трамп.

Він також додав, що "Джо Байдену час з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані". Він згадав також, що однією з причин є "величезний сплеск COVID, прикордонна катастрофа, руйнування енергетичної незалежності і підірвана економіка".

До речі, сам Джо Байден нещодавно прокоментував ситуацію щодо захоплення талібами Кабула. Він заявив, що "рішення вивести війська з Афганістану було правильним".

Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів. Штати заявили, що вивезуть своїх дипломатів з країни до 17 серпня.

Що відомо про ситуацію в Афганістані: коротко