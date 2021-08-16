Дональд Трамп заявив також, що президента Джо Байдена обрали незаконно. Про це пишуть іноземні ЗМІ.
До теми Бойовики "Талібану" страчують військових і примушують жінок до шлюбів, – ЗМІ
Дональд Трамп назвав події в Афганістані "ганьбою"
Те, що Джо Байден зробив з Афганістаном, легендарно. Це буде одною з найбільших поразок в історії США,
– заявив Трамп.
Він також додав, що "Джо Байдену час з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані". Він згадав також, що однією з причин є "величезний сплеск COVID, прикордонна катастрофа, руйнування енергетичної незалежності і підірвана економіка".
До речі, сам Джо Байден нещодавно прокоментував ситуацію щодо захоплення талібами Кабула. Він заявив, що "рішення вивести війська з Афганістану було правильним".
Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів. Штати заявили, що вивезуть своїх дипломатів з країни до 17 серпня.
Що відомо про ситуацію в Афганістані: коротко
- У травні Джо Байден заявив, що Штати виведуть свої війська з Афганістану й зроблять це до 11 вересня 2021 року – до 20 річниці трагедії у Нью-Йорку.
- Саме після цього бойовики почали захоплювати міста в Афганістані. 13 серпня – 2 великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула – Кандагар і Герат, 14 серпня – місто Джелалабад, а 15 серпня – столицю Кабул.
- Після цього президент зрікся влади та виїхав з країни. Згодом запевнив, що зробив це для того, щоб уникнути кровопролиття.
- 15 серпня терористи заявили, що взяли під контроль усю територію країни. Також закликали іноземців покинути Афганістан. Це спричинило великий хаос у аеропорту, адже це єдиний спосіб покинути країну.