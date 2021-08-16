Дональд Трамп заявив також, що президента Джо Байдена обрали незаконно. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

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Дональд Трамп назвав події в Афганістані "ганьбою"

Те, що Джо Байден зробив з Афганістаном, легендарно. Це буде одною з найбільших поразок в історії США,
– заявив Трамп.

Він також додав, що "Джо Байдену час з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані". Він згадав також, що однією з причин є "величезний сплеск COVID, прикордонна катастрофа, руйнування енергетичної незалежності і підірвана економіка".

До речі, сам Джо Байден нещодавно прокоментував ситуацію щодо захоплення талібами Кабула. Він заявив, що "рішення вивести війська з Афганістану було правильним".

Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів. Штати заявили, що вивезуть своїх дипломатів з країни до 17 серпня.

Що відомо про ситуацію в Афганістані: коротко

  • У травні Джо Байден заявив, що Штати виведуть свої війська з Афганістану й зроблять це до 11 вересня 2021 року – до 20 річниці трагедії у Нью-Йорку.
  • Саме після цього бойовики почали захоплювати міста в Афганістані. 13 серпня – 2 великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула – Кандагар і Герат, 14 серпня – місто Джелалабад, а 15 серпня – столицю Кабул.
  • Після цього президент зрікся влади та виїхав з країни. Згодом запевнив, що зробив це для того, щоб уникнути кровопролиття.
  • 15 серпня терористи заявили, що взяли під контроль усю територію країни. Також закликали іноземців покинути Афганістан. Це спричинило великий хаос у аеропорту, адже це єдиний спосіб покинути країну.