Дональд Трамп заявил также, что президента Джо Байдена избрали незаконно. Об этом пишут иностранные СМИ.
К теме Боевики "Талибана" казнят военных и принуждают женщин к бракам, – СМИ
Дональд Трамп назвал события в Афганистане "позором"
То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из крупнейших поражений в истории США,
– заявил Трамп.
Он также добавил, что "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане". Он вспомнил также, что одной из причин является "огромный всплеск COVID, пограничная катастрофа, разрушение энергетической независимости и подорванная экономика".
Кстати, сам Джо Байден недавно прокомментировал ситуацию по захвату талибами Кабула. Он заявил, что "решение вывести войска из Афганистана было правильным".
Белый дом продолжает наблюдать за ситуацией и эвакуировать своих дипломатов. Штаты заявили, что вывезут своих дипломатов из страны до 17 августа.
Что известно о ситуации в Афганистане: кратко
- В мае Джо Байден заявил, что Штаты выведут свои войска из Афганистана и сделают это до 11 сентября 2021 года – к 20-й годовщине трагедии в Нью-Йорке.
- Именно после этого боевики начали захватывать города в Афганистане. 13 августа – 2 крупных афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула – Кандагар и Герат, 14 августа – город Джелалабад, а 15 августа – столицу Кабул.
- После этого президент отрекся от власти и уехал из страны. Впоследствии заверил, что сделал это для того, чтобы избежать кровопролития.
- 15 августа террористы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Также призвали иностранцев покинуть Афганистан. Это вызвало большой хаос в аэропорту, ведь это единственный способ покинуть страну.