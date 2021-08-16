Дональд Трамп заявил также, что президента Джо Байдена избрали незаконно. Об этом пишут иностранные СМИ.

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Дональд Трамп назвал события в Афганистане "позором"

То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из крупнейших поражений в истории США,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане". Он вспомнил также, что одной из причин является "огромный всплеск COVID, пограничная катастрофа, разрушение энергетической независимости и подорванная экономика".

Кстати, сам Джо Байден недавно прокомментировал ситуацию по захвату талибами Кабула. Он заявил, что "решение вывести войска из Афганистана было правильным".

Белый дом продолжает наблюдать за ситуацией и эвакуировать своих дипломатов. Штаты заявили, что вывезут своих дипломатов из страны до 17 августа.

Что известно о ситуации в Афганистане: кратко