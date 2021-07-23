Такий захід в Україні проведуть вперше в історії. Учасниками його стануть подружжя світових лідерів.
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Про що говоритимуть на саміті
В Офісі Президента анонсували: головними темами для обговорення стануть виклики, які виникли через COVID-19. Мовиться про доступ до медичних послуг, майбутнє освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.
З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами,
– наголосила Олена Зеленська.
Це дасть змогу обмінюватись досвідом, – Кулеба
Розповів про ініціативу першої леді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Урядовець зауважив, що такий захід дасть змогу регулярно обмінюватись досвідом з лідерами інших країн.
Міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик,
– сказав Кулеба.
Світові лідери приїдуть на саміт Кримської платформи
Зазначимо, що перед Днем Незалежності в Україні проведуть і перший саміт Кримської платформи. На захід, присвячений деокупації Криму, приїдуть лідери держав та глави церков.
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