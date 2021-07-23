Такое мероприятие в Украине проведут впервые в истории. Участниками его станут супруги мировых лидеров.

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О чем будут говорить на саммите

В Офисе Президента анонсировали: главными темами для обсуждения станут вызовы, которые возникли из-за COVID-19. Говорится о доступе к медицинским услугам, будущее образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.

С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Это позволит обмениваться опытом, – Кулеба

Рассказал об инициативе первой леди министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что такая мера позволит регулярно обмениваться опытом с лидерами других стран.

Международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку,

– сказал Кулеба.

Мировые лидеры приедут на саммит Крымской платформы

Отметим, что перед Днем Независимости в Украине проведут и первый саммит Крымской платформы. На мероприятие, посвященное деоккупации Крыма, приедут лидеры государств и главы церквей.

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Интересно! План торжеств ко Дню Независимости представили еще 8 июня. В частности, 24 августа пройдет парад войск и праздничный концерт. В рамках празднования в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика.