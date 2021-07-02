Заклик до співпраці глава дипвідомства розмістив у соцмережі. Він наголосив, що держави запрошують до роботи над тими аспектами, які їх найбільше турбують.

До теми Представник Зеленського спрогнозував, чим завершиться саміт Кримської платформи

Зосередження уваги на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода судноплавства? Заходьте. Міжнародна безпека, релігійна свобода, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо,

– написав Кулеба.

У заході погодились брати участь Боррель та Мішель

Зазначимо, що раніше погодився взяти участь у саміті Кримської платформи високий представник ЄС Жозеп Боррель. Також до Києва приїде і голова Євроради Шарль Мішель. Боррель висловив сподівання, що до заходу долучаться якомога більше країн-членів ООН.

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