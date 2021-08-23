О том, что украинский президент 23 августа наградил участников первого саммита Крымской платформы, сообщила пресс-служба грузинского правительства.
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Награда от Зеленского участникам Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в пределах саммита Крымской платформы,
– говорится в сообщении.
Также такие ордена получили представители других стран:
- председатель Европейского совета Шарль Мишель,
- вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис,
- президенты Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии,
- премьер-министр Румынии, Словакии и Хорватии.
Саммит Крымской платформы: основное
- Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. На мероприятие приехали представители более 40 стран.
- Участники саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова.
- Отдельно отметили: если Россия продолжит свою агрессию, государства должны внедрить дополнительные санкции.
- Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.
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