О том, что украинский президент 23 августа наградил участников первого саммита Крымской платформы, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

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Награда от Зеленского участникам Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в пределах саммита Крымской платформы,

– говорится в сообщении.

Также такие ордена получили представители других стран:

председатель Европейского совета Шарль Мишель,

вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис,

президенты Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии,

премьер-министр Румынии, Словакии и Хорватии.

Саммит Крымской платформы: основное

Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. На мероприятие приехали представители более 40 стран.

Участники саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследование людей на территории полуострова.

Отдельно отметили: если Россия продолжит свою агрессию, государства должны внедрить дополнительные санкции.

Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.

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