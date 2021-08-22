О договоренности совместно действовать на пути к вступлению в ЕС и НАТО на совместном брифинге с грузинским коллегой Иракли Гарибашвили заявил Денис Шмыгаль.

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Украина и Грузия обсудили вступление в ЕС и НАТО

По словам украинского премьера, он обсудил с грузинским коллегой взаимодействие стран на международном уровне.

В частности, координацию совместных шагов с целью ускорения членства Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО,

– рассказал Шмыгаль.

Приоритетным является вопрос углубления механизмов сотрудничества с Альянсом в целях интенсивного привлечения стран к диалогу и обеспечения безопасности в Черном море.

Обратите внимание! Согласно опросу "Рейтинга" в августе 2021 года за вступление в Евросоюз выступают 64% украинцев, в НАТО страну видят 54%.

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