Об этом глава государства заявил в совместном для нескольких СМИ интервью, комментируя вопрос о перспективах присоединения Украины к НАТО и о поддержке США по этому вопросу.

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Зеленский раскритиковал Запад за вопросы Украина – НАТО

Президент рассказал, что находится в режиме "постоянного ожидания" и, чтобы пояснить свою мысль, прибег к терминам по грамматике английского языка.

Мы начинали с вами беседу с английского языка, это у нас называлось герундий, – мне кажется, это постоянный момент ожидания. То есть я нахожусь в постоянном герундии относительно НАТО и относительно членства в ЕС,

– отметил Зеленский.

Длительное неприятие Украины в Альянс – на руку России

По словам главы государства, чем дольше Украину "не приглашают в НАТО", тем больше стран мира показывают, что одним из самых мощных политических лидеров в мире является Россия.

Очень важной в контексте этого вопроса президент считает позицию государств, которые "колеблются".

"Потому что Россия имеет влияние на те или иные государства и в отношении экономики, и личные отношения, и политические отношения", – пояснил Зеленский. Ему кажется, что это является проявлением слабости таких стран.

Слова не подтверждены действиями

Также украинский лидер прокомментировал высказывания, которые часто используют: "Украина уже давно является членом Европы, Украина уже по стандартам НАТО, Украина – равноправный член".

"Мне кажется, что главная ошибка именно в этом словосочетании "равноправный член". Потому что если ты равноправный, то ты член ЕС, член НАТО, если твой народ это поддерживает", – подытожил президент.

Поэтому Украина не является равноправным членом, и это доказывает то, что страны, несмотря на ее желание, пока нет ни в одном из союзов.

Важно! Европейская и евроатлантическая интеграция является доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине. Согласно опросу "Рейтинга" в августе 2021 года за вступление в Евросоюз выступают 64% украинцев, в НАТО страну видят 54%.

Вступление Украины в НАТО: коротко