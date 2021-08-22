Про це глава держави заявив у спільному для кількох ЗМІ інтерв'ю, коментуючи запитання про перспективи приєднання України до НАТО і про підтримку США щодо цього питання.

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Зеленський розкритикував Захід через питання Україна – НАТО

Президент розповів, що перебуває в режимі "постійного очікування" і, аби пояснити свою думку, вдався до термінів з граматики англійської мови.

Ми починали з вами бесіду з англійської мови, це у нас називалося герундій, – мені здається, це постійний момент очікування. Тобто я перебуваю в постійному герундію щодо НАТО й щодо членства в ЄС,

– зазначив Зеленський.

Тривале неприйняття України в Альянс – на руку Росії

За словами глави держави, чим довше Україну "не запрошують до НАТО", тим більше країн світу показують, що одним із найпотужніших політичних лідерів у світі є Росія.

Дуже важливою у контексті цього питання президент вважає позицію держав, які "вагаються".

"Тому що Росія має вплив на ті чи інші держави й щодо економіки, і особисті є стосунки, і політичні стосунки", – пояснив Зеленський. Йому здається, що це є проявом слабкості таких країн.

Слова не підтверджені діями

Також український лідер прокоментував висловлювання, які часто використовують: "Україна вже давно є членом Європи, Україна вже за стандартами НАТО, Україна – рівноправний член".

"Мені здається, що головна помилка саме в цьому словосполученні "рівноправний член". Тому що якщо ти рівноправний, то ти член ЄС член НАТО, якщо твій народ це підтримує", – підсумував президент.

Тому Україна не є рівноправним членом, і це доказує те, що країни, попри її бажання, поки що немає в жодному із союзів.

Важливо! Європейська та євроатлантична інтеграція є домінувальним зовнішньополітичним вектором в Україні. Згідно з опитуванням "Рейтингу" у серпні 2021 року за вступ в Євросоюз виступають 64% українців, у НАТО країну бачать 54%.

Вступ України в НАТО: коротко