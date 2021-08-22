Про домовленість спільно діяти на шляху до вступу в ЄС та НАТО на спільному брифінгу з грузинським колегою Іраклі Ґарібашвілі заявив Денис Шмигаль.

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Україна та Грузія обговорили вступ в ЄС і НАТО

За словами українського прем'єра, він обговорив з грузинським колегою взаємодію країн на міжнародному рівні.

Зокрема, координацію спільних кроків з метою пришвидшення набуття членства України та Грузії в Євросоюзі та НАТО,

– розповів Шмигаль.

Пріоритетним є питання поглиблення механізмів співпраці з Альянсом з метою інтенсивного залучення країн до діалогу та забезпечення безпеки в Чорному морі.

Зверніть увагу! Згідно з опитуванням "Рейтингу" у серпні 2021 року за вступ в Євросоюз виступають 64% українців, у НАТО країну бачать 54%.

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