Про те, що український президент 23 серпня нагородив учасників першого саміту Кримської платформи, повідомила пресслужба грузинського уряду.

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Нагорода від Зеленського учасникам Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом "За заслуги" першого ступеня у межах саміту Кримської платформи,

– йдеться в повідомленні.

Також такі ордени отримали представники інших країн:

голова Європейської ради Шарль Мішель,

віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс,

президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії та Естонії,

прем'єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.

Саміт Кримської платформи: основне

Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня в Києві. На захід приїхали представники понад 40 країн.

Учасники саміту підписали декларацію. У ній йдеться про те, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова.

Окремо наголосили: якщо Росія продовжить свою агресію, держави мають впровадити додаткові санкції.

Зеленський зазначив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.

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