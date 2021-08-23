Про те, що український президент 23 серпня нагородив учасників першого саміту Кримської платформи, повідомила пресслужба грузинського уряду.
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Нагорода від Зеленського учасникам Кримської платформи
Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом "За заслуги" першого ступеня у межах саміту Кримської платформи,
– йдеться в повідомленні.
Також такі ордени отримали представники інших країн:
- голова Європейської ради Шарль Мішель,
- віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс,
- президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії та Естонії,
- прем'єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.
Саміт Кримської платформи: основне
- Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня в Києві. На захід приїхали представники понад 40 країн.
- Учасники саміту підписали декларацію. У ній йдеться про те, що країни засуджують окупацію Криму, а також переслідування людей на території півострова.
- Окремо наголосили: якщо Росія продовжить свою агресію, держави мають впровадити додаткові санкції.
- Зеленський зазначив, що останній саміт Кримської платформи може відбутися у Криму – в Ялті.
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