У Києві на стоянку ТРЦ сів вертоліт: епічне відео "паркування"

На автомобільній стоянці столичного торгового центру LavinaMall 26 листопада помітили вертоліт. Він приземлився неподалік від припаркованих автомобілів.

Очевидці оприлюднили відео цього інциденту. Згодом у поліції пояснили, що трапилося та пояснили, чому таке "паркування" було необхідним.

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Були змушені порушити правила

У Департаменті муніципальної безпеки Києва сказали, що таке приземлення є порушенням. Спершу в мережі писали, що це гелікоптер, який належить власнику компанії "Епіцентр". Проте це виявилося помилковим твердженням.

Правоохоронці повідомили в коментарі журналістам, що гвинтокрил транспортував хвору людину. Коли знадобилося екстрене приземлення, про це повідомили на гарячу лінію "102".

Пілоти попросили сприяння та правоохоронці його забезпечили. Адже у місці приземлення була велика площа, яку, ймовірно, звільнили від автомобілів.

Вертоліт сів на парковці київського ТРЦ LavinaMall: дивіться відео

Інша подія з вертольотом раніше

13 липня повідомили, що на Одещині вертоліт ледь не зніс кемпінг. Він приземлявся на гору поряд із пляжем і потоки повітря почали розкидати все, що було не закріплене.

В одному з наметів, які пошкодилися був школяр, якого вдарили в голову кріплення. Жодної компенсації за цей інцидент чи, принаймні, вибачень відпочивальники не отримали.

Локація ТРЦ LavinaMall, де сів вертоліт / Карта google