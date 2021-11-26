Очевидцы обнародовали видео этого инцидента. Впоследствии в полиции объяснили, что случилось и объяснили, почему такая "парковка" была необходима.

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Были вынуждены нарушить правила

В Департаменте муниципальной безопасности Киева сказали, что такое приземление является нарушением. Сначала в сети писали, что это вертолет, принадлежащий владельцу компании "Эпицентр". Однако это оказалось ложным утверждением.

Правоохранители сообщили в комментарии журналистам, что вертолет транспортировал больного человека. Когда потребовалось экстренное приземление, об этом сообщили на горячую линию "102".

Пилоты попросили содействия и правоохранители его обеспечили. Ведь в месте приземления была большая площадь, которую, предполагаемо, освободили от автомобилей.

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Другое событие с вертолетом раньше

13 июля сообщили, что в Одесской области вертолет чуть не снес кемпинг. Он приземлялся на гору рядом с пляжем и потоки воздуха начали разбрасывать все, что было не закреплено.

В одной из палаток, был школьник, которого ударило в голову крепление. Никакой компенсации за этот инцидент или, по крайней мере, извинений отдыхающие не получили.

Локация ТРЦ LavinaMall, где сел вертолет / Карта google