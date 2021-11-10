У Києві створили інтерактивну карту для порівняння цін на нове житло

Відтепер проаналізувати вартість квадратного метра квартир у новобудовах Києва буде набагато зручніше. Фахівці проєкту міських досліджень ЛУН Місто створили онлайн-карту, за допомогою якої можна проаналізувати цінники на первинне житло.

Як зазначили розробники, карти, за допомогою цього ресурсу можна оцінити, як вартість квадратного метра змінюється від локації. Крім того, проєкт дає можливість спостерігати за тими об'єктами, де ще не починався продаж квартир.

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Ресурс під назвою " Карта цін " доступний як для смартфонів, так і для користувачів десктопу.

Де у Києві найдорожче житло

Згідно з даними ЛУН, дорожче за все коштують квартири у центрі міста.

Так, у ЖК Tetris Hall, клубному будинку New York, ЖК Pechersk Hills Residence квадратний метр житла коштує понад 120 тисяч гривень. Крім того, з цінниками по 50 – 60 тисяч за квадрат є житлові комплекси на Сирці, Академмістечку та на Оболоні. На Лівому березі вартість значно менша – лише в одному ЖК за квадратний метр треба сплатити майже 50 тисяч.

Як користуватися онлайн-картою

Зорієнтуватися у цінах на новобудови дуже легко, оскільки ЖК відмічені різними кольорами:

новобудови з найнижчою ціною позначені темно-синім;

ЖК з великими цінами відмічені червоним;

Білим позначили будинки та секції, де всі квартири вже розібрали, а також об'єкти, де продаж не починався.

Крім того, можна бачити статус будівництва. Будівельним краном позначені об'єкти, які ще недобудовані. Галочкою – будинки, робити над якими вже скінчилися, а пісочним будинком – об'єкти, на яких ведуться підготовчі роботи.

Дивіться відео про інтерактивну карту цін на новобудови Києва: