Как отметили разработчики карты, с помощью этого ресурса можно оценить, как стоимость квадратного метра меняется от локации. Кроме того, проект дает возможность наблюдать за теми объектами, где еще не начиналась продажа квартир.
Где купить квартиру в Киеве: названы самые популярные районы
Ресурс под названием "Карта цен" доступен как для смартфонов, так и для пользователей рабочего стола.
Где в Киеве самое дорогое жилье
Согласно данным ЛУН, дороже всего стоят квартиры в центре города.
В ЖК Tetris Hall, клубном доме New York, ЖК Pechersk Hills Residence квадратный метр жилья стоит более 120 тысяч гривен. Кроме того, с ценниками по 50 – 60 тысяч за квадрат есть жилые комплексы на Сырце, Академгородке и Оболони. На Левом берегу стоимость значительно меньше – только в одном ЖК за квадратный метр нужно заплатить почти 50 тысяч.
Как пользоваться онлайн-картой
Сориентироваться в ценах на новостройки очень легко, поскольку ЖК отмечены разными цветами:
- новостройки с самой низкой ценой обозначены темно-синим;
- ЖК с высокими ценами отмечены красным;
- Белым обозначили дома и секции, где все квартиры уже разобрали, а также объекты, где продажи не начинались.
Кроме того, можно видеть статус строительства. Строительным краном обозначены еще недостроенные объекты. Галочкой – дома, работы над которыми уже закончились, а песочным домом – объекты, на которых ведутся подготовительные работы.
Смотрите видео об интерактивной карте цен на новостройки Киева: