У Києві судитимуть іноземця, який влаштував дебош зі зброєю в метро

У Києві постане перед судом іноземець, який у вересні побив у столичному метро жінку, а іншим пасажирам погрожував зброєю.

Інцидент трапився між станціями метро "Печерська" та "Кловська". Окрім рукоприкладства, зловмисник ще й облаяв потерпілу жінку.

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Влаштував розбірки просто у вагоні

Конфлікт почався з того, що жінка зробила зауваження пасажиру, який поводився неадекватно.

У відповідь він вдарив її в обличчя і почав розмахувати пістолетом. Зрештою розбишака втік.

Потерпіла одразу звернулася за допомогою до поліції.

Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів і протягом доби затримали зловмисника. Ним виявився громадянин іншої країни, 1989 року народження. В орендованому помешканні фігуранта ми провели невідкладний обшук та вилучили пістолет. Експерти встановили, що це – пневматична зброя,

– розповів заступник начальника управління поліції в метрополітені Олексій Журавель.



Чоловіку, який напав на пасажирку метро, загрожує 7 років позбавлення волі / Фото поліції Києва

Зухвальця можуть посадити на 7 років

Зрештою чоловіку оголосили про підозру в хуліганстві із застосуванням вогнепальної або холодної зброї для нанесення тілесних ушкоджень. Його взяли під варту і позбавили права вносити заставу.

Тепер агресивному молодику загрожує 7 років ув'язнення. Слідчі вже передали обвинувальний акт та всі матеріали розслідування в суд для розгляду справи по суті.