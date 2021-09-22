Неадекватного пасажира помітили на станції "Кловська". Після затримання у нього вдома на вулиці Ревуцького відбувся обшук та вилучення зброї.

За темою У Києві поліцейські затримали іноземку, яка торгувала наркотиками через інтернет



На "Кловській" іноземець вдарив жінку і дістав зброю / Фото поліції Києва

Небезпечний пасажир

До чергового по станції звернулася постраждала від дій агресивного молодика.

Іноземець вдарив її в обличчя та демонстративно розмахував пістолетом.

Поліція почала негайні пошуки зловмисника й за допомогою камер відновила маршрут його руху.

Кривдником жінки виявився чоловік 1989 року народження.

Спіймали у торговому центрі

Протягом доби правоохоронцям вдалося вийти на слід нападника. Зрештою, чоловіка затримали в одному із торговельно-розважальних центрів. Щодо нього порушили справу за статтею про хуліганство. Вона передбачає покарання у вигляді сімох років за ґратами.

Наразі підозрюваному готують повідомлення про підозру, а суд хочуть попросити про його взяття під варту.



Затримати дебошира правоохоронцям вдалося протягом доби / Фото поліції Києва

Важливо! Потерпілу відправили на судово-медичну експертизу.

Випадок з "мажором", який стріляв у поліцейських

У Вишгороді нетверезий молодик під час втечі від поліції відкрив по ній вогонь зі свого авто. Зрештою його затримали, але він встиг створити кілька аварійних ситуацій і домчати аж до Печерського району Києва.