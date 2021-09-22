Неадекватного пасажира помітили на станції "Кловська". Після затримання у нього вдома на вулиці Ревуцького відбувся обшук та вилучення зброї.
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На "Кловській" іноземець вдарив жінку і дістав зброю / Фото поліції Києва
Небезпечний пасажир
- До чергового по станції звернулася постраждала від дій агресивного молодика.
- Іноземець вдарив її в обличчя та демонстративно розмахував пістолетом.
- Поліція почала негайні пошуки зловмисника й за допомогою камер відновила маршрут його руху.
- Кривдником жінки виявився чоловік 1989 року народження.
Спіймали у торговому центрі
Протягом доби правоохоронцям вдалося вийти на слід нападника. Зрештою, чоловіка затримали в одному із торговельно-розважальних центрів. Щодо нього порушили справу за статтею про хуліганство. Вона передбачає покарання у вигляді сімох років за ґратами.
Наразі підозрюваному готують повідомлення про підозру, а суд хочуть попросити про його взяття під варту.
Затримати дебошира правоохоронцям вдалося протягом доби / Фото поліції Києва
Випадок з "мажором", який стріляв у поліцейських
У Вишгороді нетверезий молодик під час втечі від поліції відкрив по ній вогонь зі свого авто. Зрештою його затримали, але він встиг створити кілька аварійних ситуацій і домчати аж до Печерського району Києва.