Неадекватного пассажира заметили на станции "Кловская". После задержания у него дома на улице Ревуцкого состоялся обыск и изъятие оружия.

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На "Кловской" иностранец ударил женщину и достал оружие / Фото полиции Киева

Опасный пассажир

К дежурному по станции обратилась пострадавшая от действий агрессивного парня.

Иностранец ударил ее в лицо и демонстративно размахивал пистолетом.

Полиция начала немедленные поиски злоумышленника и с помощью камер установила маршрут его движения.

Обидчиком женщины оказался мужчина 1989 года рождения.

Поймали в торговом центре

В течение суток правоохранителям удалось выйти на след нападавшего. В конце концов, мужчину задержали в одном из торгово-развлекательных центров. В отношении него возбудили дело по статье о хулиганстве. Она предусматривает наказание в виде семи лет за решеткой.

Сейчас подозреваемому готовят сообщение о подозрении, а суд хотят попросить о его заключении под стражу.



Задержать дебошира правоохранителям удалось в течение суток / Фото полиции Киева

Важно! Потерпевшую отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Случай с "мажором", стрелявшим в полицейских

В Вышгороде нетрезвый молодой человек во время побега от полиции открыл по ней огонь из своего авто. В конце концов его задержали, но он успел создать несколько аварийных ситуаций и домчаться вплоть до Печерского района Киева.