У Києві судитимуть поліцейських, які побили затриманого ломом

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора 2 лютого скерували до суду два обвинувальні акти щодо чотирьох поліцейських. Правоохоронці, за даними слідства, вкрай жорстоко поводилися з затриманими.

Дії поліцейських, які є обвинуваченими у провадженнях, слідчі визнали перевищеннями повноважень. Якщо зловмисників визнають винними у суді, їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

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Крім того, поліцейським можуть заборонити працювати в органах правопорядка на 3 роки після закінчення покарання.

Били металевим ломом та заливали газом

Як стверджують в офісі Генпрокурора, одне з проваджень стосується двох київських поліцейських, які фактично катували затриманого.

Коли чоловік не чинив опір, правоохоронці нібито до втрати свідомості били його металевим ломом по голові та тулубу. Після цього фігуранти провадження привели потерпілого до тямии та продовжили бити ногами та руками, а також заламували чоловіку пальці.

В іншому провадження фігурують патрульні з Кривого Рогу, які знущалися над двома затриманими.

Інспектори поліції били чоловіків ногами та руками, а також заливали їх газом. Один з потерпілих отримав ушкодження середньої тяжкості.

Чи затримали хоча б когось зі зловмисників, а також чи перебувають вони на посаді, в офісі Генпрокурора не повідомили.

Останні злочини за участю поліції в Україні

Перевищення службових повноважень поліцейськими, на жаль, не є рідкими у нашій країні. За останні кілька років сталося чимало вкрай гучних злочинів за участю поліції. Зокрема – убивство Кирила Тлявова та зґвалтування у Кагарлику. Крім того, сталося й чимало менш резонансних правопорушен. Так, у серпні 2021 на Хмельниччині поліцейські жорстоко побили 26-річного чоловіка. Унаслідок інциденту в постраждалого діагностували перелом основи черепа та розрив барабанної перетинки. У ніч з 9 на 10 жовтня 2021 патрульні побили водія, який повернув на червоний сигнал світлофору.