У Києві судитимуть посадовця КМДА, який погорів на хабарі у 2 тисячі доларів

До суду направили обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, якого спіймали на хабарі. Чоловік незаконно отримав 2 тисячі доларів 7 жовтня.

На момент скоєння злочину він обіймав посаду начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. Корупціонеру інкримінують одержання неправомірної вигоди.

До теми Вимагав гроші з бізнесменів: у Києві на хабарі погорів начальник департаменту КМДА



Чиновник вимагав гроші за ігнорування порушень під час будівництва / Фото Київської міської прокуратури

Закривав очі на порушення в обмін на гроші

Слідство з'ясувало, що обвинувачений вимагав хабар за ігнорування порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

Чоловік, який намагався скористатися його "послугами", займався реконструкцією нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз.

За скоєне посадовцю загрожує ув'язнення на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки, а також конфіскація майна.

У прокуратурі уточнили, що зараз щодо чиновника застосували запобіжний захід у вигляді застави. Крім того, на його майно наклали арешт, а згодом мають конфіскувати.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

У Києві за хабар у 2 тисячі доларів США судитимуть посадовця КМДА

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва КМДА, викритого на одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз у Києві.

7 жовтня 2021 року посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

