Як зазначили у Службі безпеки, затриманий очолює управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва. Йому інкримінують отримання хабаря.

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Незаконно взяв кошти чоловік в одному з ресторанів столиці 7 жовтня.

Вимагав гроші від порушника



Посадовець вимагав гроші за непокарання порушника / Фото пресслужби СБУ

За даними слідства, керівник департаменту КМДА спіймав підприємця на порушенні вимог закону у сфері будівельних норм під час реконструкції нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз.

За невжиття заходів та покарання чиновник й почав вимагати 2 тисячі доларів.

Підприємець погодився віддати ці гроші.



Чиновника затримали одразу після вчинення злочину / Фото пресслужби СБУ

Затримали зловмисника працівники СБУ одразу після того, як задокументували факт злочину. Наразі у кабінеті посадовця проходить обшук.



Чиновника можуть посадити на 10 років / Фото пресслужби СБУ

Незабаром посадовцю мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід. Також слідчі намагаються встановити особи всіх, хто причетний до вчинення злочину.

Якщо затриманого визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.