У Києві судитимуть шахраїв, які 3 роки тримали чоловіка у неволі заради заволодіння нерухомістю

Члени бандитського угруповання злочинним шляхом оформили на себе 4 об'єкта нерухомості у Києві. Обвинувальний акт щодо підозрюваних скерували до суду працівники прокуратури 1 вересня.

За даними слідства, зловмисники обирали жертв серед самотніх мешканців Києва та людей з наркотичною або алкогольною залежностями. За період з 2017 до 2021 року фігуранти провадження заволоділи 4 квартирами.

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Для того, щоб отримати згоду потерпілих, чоловіки утримували їх у приватному будинку на Миколаївщині.

Тримали в неволі 3 роки

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники викрадали потенційних жертв та застосовували до них психологічне та фізичне насильство.

Після отримання згоди потерпілих та підписання всіх документів шахраї їх відпускали.

Одного з викрадених члени банди утримували майже 3 роки. Весь цей час постраждалий значився як безвісти зниклий.

Загальна кількість збитків, які завдали фігуранти провадження – 5,5 мільйона гривень. Крім того, поліцейські попередили ще одну спробу заволодіння квартирою за 1,2 мільйона.

Зловмисникам інкримінують незаконне викрадення людей, шахрайство та підроблення документів. Якщо підозрюваних визнають винними, їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Незабаром справу почнуть розглядати по суті.