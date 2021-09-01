По данным следствия, злоумышленники выбирали жертв среди одиноких жителей Киева и людей с наркотической или алкогольной зависимостями. За период с 2017 до 2021 года фигуранты производства завладели 4 квартирами.

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Для того чтобы получить согласие потерпевших, мужчины удерживали их в частном доме в Николаевской области.

Держали в неволе 3 года

Как выяснили правоохранители, злоумышленники похищали потенциальных жертв и применяли к ним психологическое и физическое насилие.

После получения согласия потерпевших и подписания всех документов мошенники их отпускали.

Одного из похищенных члены банды удерживали почти 3 года. Все это время пострадавший числился как без вести пропавший.

Общее количество убытков, которые нанесли фигуранты производства – 5,5 миллиона гривен. Кроме того, полицейские пресекли еще одну попытку завладения квартирой за 1,2 миллиона.

Злоумышленникам инкриминируют незаконное похищение людей, мошенничество и подделка документов. Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 5 до 12 лет заключения.

Вскоре дело начнут рассматривать по существу.