У Києві судитимуть водія вантажівки, який зп'яну переїхав двох пішоходів

Працівники прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо ​​47-річного водія вантажівки, який скоїв смертельну аварію на проспекті Бандери. 15 жовтня 2021 п'яний чоловік зніс двох пішоходів та поїхав собі далі.

Внаслідок ДТП потерпілих госпіталізували до медичного закладу з важкими травмами. Один з пішоходів помер у лікарні в день аварії.

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Самого зловмисника поліцейські затримали аж на Столичному шосе – він намагався втекти від поліції.

Був під алкоголем та наркотиками

За даними слідства, близько 17:50 на проспекті Степана Бандери вантажівка MAN знесла двох пішоходів.

У прокуратурі Києва кажуть, що водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У крові чоловіка знайшли нібито 4,9 проміле алкоголю. Втім, у день ДТП у поліції казали про 2,68 проміле.

Правоохоронці з'ясували, що нетверезий водій рухався проспектом Степана Бандери зі сторони метро "Почайна". Раптово для всіх він повернув на другорядну дорогу, знесши при цьому кілька дорожніх знаків та людей.

Прокурори вважають, що слідчі зібрали достатню кількість доказів провини зловмисника. Йому інкримінують вчинення п'яної ДТП, що спричинила смерть потерпілого. Якщо фігуранта провадження визнають винним, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Обвинувачений перебуває під вартою. Коли саме суд почне розглядати справу чоловіка по суті, невідомо.

Аварії забирають життя українців кожного дня



На місці затримання драггер показав 2,68 проміле алкоголю у крові водія / Фото поліції Києва

Моторошні ДТП зі смертельними випадками трапляються у різних городах нашої країни кожного дня. Лише у жовтні поліцейські зафіксували кілька десятків аварій, які закінчилися трагедією.