Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz не розминувся із автомобілем Volkswagen Passat. В інциденті постраждали 9 людей.

До теми На Львівщині вантажівка влетіла в шкільний автобус: постраждали діти

За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця,

– повідомляє поліція.



У ДТП постраждало 9 людей / Фото Нацполіції

Правоохоронці працюють на місці аварії.



Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця / Фото Нацполіції

ДТП із маршрутками в Україні

7 грудня уранці біля села Брусилів трапилася жахлива ДТП – вантажівка врізалася в маршрутку Чернігів – Сосниця. Через аварію загинули щонайменше 13 людей, а ще 7 травмувались.

У Львові 20 листопада сталась моторошна ДТП: маршрутка наїхала на двох жінок на пішохідному переході. Одна потрапила до лікарні, а тіло іншої автобус протягнув пів міста.

На Львівщині у Пустомитівському районі 6 грудня трапилася ДТП – приміський автобус зіштовхнувся з легковиком. Внаслідок зіткнення маршрутка вилетіла у кювет.

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