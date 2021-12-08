Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz не розминувся із автомобілем Volkswagen Passat. В інциденті постраждали 9 людей.

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За медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця,
– повідомляє поліція.

В аварію потрапила маршрутка, що їхала з Тернополя до Кременця
У ДТП постраждало 9 людей / Фото Нацполіції

Правоохоронці працюють на місці аварії.

Поліція з'ясовує обставини ДТП
Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця / Фото Нацполіції

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