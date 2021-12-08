Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz не разминулся с автомобилем Volkswagen Passat. В инциденте пострадали 9 человек.

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За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них – водитель маршрутки, которая курсировала из Тернополя в Кременец,

– сообщает полиция.



В ДТП пострадало 9 человек / Фото Нацполиции

Правоохранители работают на месте аварии.



Маршрутка направлялась из Тернополя в Кременец / Фото Нацполиции

ДТП с маршрутками в Украине

7 декабря утром возле села Брусилов произошло ужасное ДТП – грузовик врезался в маршрутку Чернигов – Сосница. Из-за аварии погибли по меньшей мере 13 человек, а еще 7 травмировались.

Во Львове 20 ноября произошло жуткое ДТП: маршрутка наехала на двух женщин на пешеходном переходе. Одна попала в больницу, а тело другой автобус протащил полгорода.

На Львовщине в Пустомытовском районе 6 декабря произошло ДТП – пригородный автобус столкнулся с легковушкой. В результате столкновения маршрутка вылетела в кювет.

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