Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz не разминулся с автомобилем Volkswagen Passat. В инциденте пострадали 9 человек.

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За медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них – водитель маршрутки, которая курсировала из Тернополя в Кременец,
– сообщает полиция.

В аварію потрапила маршрутка, що їхала з Тернополя до Кременця
В ДТП пострадало 9 человек / Фото Нацполиции

Правоохранители работают на месте аварии.

Поліція з'ясовує обставини ДТП
Маршрутка направлялась из Тернополя в Кременец / Фото Нацполиции

ДТП с маршрутками в Украине

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