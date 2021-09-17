У Києві судитимуть водія, який зп'яну затиснув жінку між машиною та вантажівкою
Джерело:поліція Києва
Слідчі поліції та прокуратури скерували обвинувальний акт щодо водія-порушника до суду. Жахлива смертельна ДТП сталася вранці 14 липня 2021 року.
Як з'ясували поліцейські, водій Honda перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, через що на чималій швидкості зніс жінку на мопеді. Потерпілу затисло між легковиком та вантажівкою.
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Внаслідок отриманих травм 44-річна киянка загинула на місці події.
Світить до 10 років
- Трагічний інцидент стався на вулиці Бударіна. Водій легковика зранку випив щонайменше літр горілки, тому керував вкрай неадекватно.
- Жінка-пілот мопеду зупинилася перед самоскидом, однак власник Honda на цю перешкоду жодним чином не відреагував. Його легковик збив двоколісний транспорт та врізався у вантажівку.
- За результатами освідування, у крові зловмисника було 2,59 проміле алкоголю.
.Правоохоронці затримали нетверезого 44-річного водія на місці події. Прокуратура вимагала для нього запобіжного західу у вигляді тримання під вартою. Судді це клопотання задовільнили.
Коли саме справу водія почнуть заслуховувати по суті, невідомо. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.