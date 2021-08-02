У Києві таксист Bolt порізав американця, який захищав Україну та Грузію

Двома ножовими пораненнями закінчилися для громадянина США розмови про політику з київським таксистом. Інцидент стався 1 серпня на вулиці Грушевського у центрі столиці.

За даними спільноти "Київ оперативний", американець вступив з таксистом у дискусію, після чого той схопив ніж та напав на іноземця. Потерпілого з різаною раною стегна та проникаючим пораненням живота терміново госпіталізували до лікарні.

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Водія відшукали поліцейські за допомогою камер відеоспостереження.

Що відомо про кривавий напад таксиста на американця у Києві



Таксист на сірому KIA втік після нападу на пасажира / Фото патрульної поліції Києва

Як зазначили у патрульній поліції, правоохоронці отримали інформацію про напад на пасажира таксі вночі 1 серпня. Вони з'ясували, що зловмисник переміщається автівкою KIA.

У місті ввели план "Перехват". Зловмисника знайшли за допомогою камер відеонагляду у Солом'янському районі столиці.

Біля Вокзальної площі інспектори зупинили власника легковика та затримали його. У салоні машини знайшли скривавлений ніж.

На місці події працювали слідчі.



У салоні машини знайшли ніж з плямами крові / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці відправили зловмисника до ізолятору тимчасового тримання. Прокурори вже підготували затриманому підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід. Представники обвинувачення наполягатимуть на взятті зловмисника під варту.