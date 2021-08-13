На шаленій швидкості: у Києві Touareg лоб у лоб протаранив легковик, є загиблий – відео 18+

Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу на бульварі Дружби народів у Києві. Його позашляховик на чималій швидкості врізався у Seat. Шансів вижити у водія "іспанця" не було.

Аварія сталася близько 1:00 13 серпня. На місці події працювали медики екстреної допомоги та поліцейські. За фактом загибелі чоловіка у аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Якщо водія "німця" визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з забороною керувати автівкою на 3 роки після звільнення.

Реанімували майже пів години



Volkswagen вилетів на зустрічну смугу / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, аварія сталася через те, що власник елітного кросовера Touareg на чималій швидкості вилетів на зустрічку, де протаранив Seat.

Водій легковика отримав не сумісні з життям травми. Його пасажир дуже серйозно постраждав.

Медики вживали заходи з реанімування обох потерпілих, однак повернути до життя вдалося лише пасажира. У важкому стані його госпіталізували.

Чи перебував водій Volkswagen у стані алкогольного сп'яніння, невідомо. Також не зрозуміло, чи затримали правоохоронці водія.

Дивіться відео з місця смертельної аварії у Києві: