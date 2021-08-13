Це трапилося ввечері 12 серпня в одному зі спальних районів міста. Через зазнані в аварії травми чоловік загинув.
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У Чернігові в ДТП загинув поліцейський
Правоохоронці Чернігова повідомили про загибель колеги.
- 12 серпня приблизно о 21 годині в одному зі спальних районів Чернігова сталася ДТП.
- На пішохідному переході автомобіль збив 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатого.
Від зазнаних травм майор поліції загинув на місці.
Поліцейська сім'я буде пам'ятати його як енергійного, відповідального та професійного фахівця, який сумлінно служив державі,
– мовиться у повідомленні поліції Чернігівщини.
Користувачі соцмереж у коментарях також висловлюють щирі співчуття. А водночас і наголошують, що "на тому пішохідному переході ДТП трапляється раз на кілька місяців", і смертельні випадки вже також були.
Поліцейські у ДТП гинуть в Україні не вперше: резонансні випадки літа 2021 року
- У червні у Чернівецькій області загинув капітан поліції Віталій Балан.
- Того ж місяця у Борисполі в автокатастрофі загинув 24-річний поліцейський Владислав Кірій.
- У липні Дмитро Сапога загинув під час патрулювання автодороги М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ".
- Того ж місяця на Черкащині загинув поліцейський Сергій Савчук, його дружина та 12-річна донька.
- Також на Донеччині загинув Олександр Корж – в аварії під час виконання службових обов'язків.