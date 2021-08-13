Это случилось вечером 12 августа в одном из спальных районов города. Через полученные в аварии травмы мужчина погиб.
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В Чернигове в ДТП погиб полицейский
Правоохранители Чернигова сообщили о гибели коллеги.
- 12 августа примерно в 21 час в одном из спальных районов Чернигова произошло ДТП.
- На пешеходном переходе автомобиль сбил 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого.
От полученных травм майор полиции погиб на месте.
Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству,
– говорится в сообщении полиции Черниговщины.
Пользователи соцсетей в комментариях выражают искренние соболезнования. А заодно и отмечают, что "на том пешеходном переходе ДТП случается раз в несколько месяцев", и смертельные случаи также были.
Полицейские в ДТП гибнут в Украине не впервые: резонансные случаи лета 2021
- В июне в Черновицкой области погиб капитан полиции Виталий Балан.
- В том же месяце в Борисполе в автокатастрофе погиб 24-летний полицейский Владислав Кирий.
- В июле Дмитрий Сапога погиб во время патрулирования автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".
- В том же месяце на Черкасщине погиб полицейский Сергей Савчук, его жена и 12-летняя дочь.
- Также на Донетчине погиб Александр Корж – в аварии во время выполнения служебных обязанностей.