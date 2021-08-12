ДТП произошло между населенными пунктами Станция Лосиновская и Большая Дорога Нежинского района примерно в 19:00.
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ДТП с участием скорой на Черниговщине
Водитель автомобиля экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer не справился с управлением и в результате оказался в кювете.
В аварии пострадали 2 человека – водитель машины и фельдшер.
Авария произошла между Станцией Лосиновской и Большой Дорогой: карта
Предыдущие аварии с участием карет скорой
- На одном из перекрестков в оккупированном Донецке 9 августа произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На перекрестке микроавтобус не пропустил машину медиков. В аварии погибли фельдшер и пациент.
- В июле вблизи поселка Михайловка Винницкой области машина скорой съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и 2 медиков. Их госпитализировали в местную больницу.