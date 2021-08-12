ДТП трапилася між населеними пунктами Станція Лосинівська та Велика Дорога Ніжинського району приблизно о 19:00.

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ДТП за участю швидкої на Чернігівщині

Водій автомобіля екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer не впорався з керуванням та у результаті опинився в кюветі.

В аварії постраждали 2 людини – водій машини та фельдшер.

Аварія сталася між Станцією Лосинівською та Великою Дорогою: карта

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