Аварія трапилась біля підприємства "Яблуневий Дар". На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.
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Шкільний автобус потрапив в аварію
- ДТП трапилась приблизно о 14:20 на вулиці Львівській.
- Шкільний автобус "Богдан" зіштовхнувся з автівкою Volkswagen.
- Внаслідок зіткнення "Школярик" відкинуло у бетонний паркан, а легковик відлетів на протилежний бік дороги.
- Очевидці розповіли, що дітей у момент аварії в автобусі не було.
- За попередньою інформацією поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу й там зіткнувся з автобусом.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
ДТП трапилась на вулиці Львівській у Городку / Фото Misha Stupnytskyi
Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу / Фото Misha Stupnytskyi
Легковик зіткнувся зі шкільним автобусом / Фото Misha Stupnytskyi
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото Misha Stupnytskyi
Обставини аварії встановлять правоохоронці / Фото Misha Stupnytskyi