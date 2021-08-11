Аварія трапилась біля підприємства "Яблуневий Дар". На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

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Шкільний автобус потрапив в аварію

  • ДТП трапилась приблизно о 14:20 на вулиці Львівській.
  • Шкільний автобус "Богдан" зіштовхнувся з автівкою Volkswagen.
  • Внаслідок зіткнення "Школярик" відкинуло у бетонний паркан, а легковик відлетів на протилежний бік дороги.
  • Очевидці розповіли, що дітей у момент аварії в автобусі не було.
  • За попередньою інформацією поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу й там зіткнувся з автобусом.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
ДТП трапилась на вулиці Львівській у Городку / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Легковик зіткнувся зі шкільним автобусом / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Обставини аварії встановлять правоохоронці / Фото Misha Stupnytskyi