Авария произошла возле предприятия "Яблуневий Дар". К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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Школьный автобус попал в аварию

  • ДТП произошло примерно в 14:20 на улице Львовской.
  • Школьный автобус "Богдан" столкнулся с автомобилем Volkswagen.
  • В результате столкновения школьный автобус отбросило в бетонный забор, а легковушка отлетела на противоположную сторону дороги.
  • Очевидцы рассказали, что детей в момент аварии в автобусе не было.
  • По предварительной информации полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
ДТП произошло на улице Львовской в Городке / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Легковушка столкнулась со школьным автобусом / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
В результате ДТП никто не пострадал / Фото Misha Stupnytskyi

Автівки розкидало у різні боки: на Львівщині шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП
Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото Misha Stupnytskyi