НЭК "Укрэнерго" официально заявила, что по состоянию на вчера, 25 января, запасов угля на складах украинских тепловых электростанций – 455 тыс. т, что является историческим минимумом и не обеспечивает энергетическую безопасность страны.

Источник: Gazeta.ua

"Украинскую энергосистему на прошлой морозной неделе удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта. Так, импорт из Беларуси с 18 по 24 января увеличился в 1,5 раза с 6,3 до 9,4 миллиона киловатт-часов в сутки. Если бы не этот импорт, то, по оценке Укрэнерго, в Украине могли бы произойти веерные отключения.

На этом фоне в парламенте лоббируется запрет на импорт электроэнергии. В результате снижения конкуренции это может вызвать новую волну роста цен как для промышленности, так и для населения. Бенефициаром такого сценария будет прежде всего монополист на энергетическом рынке в лице ДТЭК", – считает экономист Виктор Скаршевский, комментируя ситуацию на энергорынке.

"Кроме риска веерных отключений и повышения цен на электроэнергию, запрет импорта электроэнергии может навредить сотрудничеству с МВФ, на кредитные транши, на которые так рассчитывает украинское правительство. Как говорится – 3 в 1. Власти, в частности Верховной Раде, необходимо действовать не в интересах отдельных монополистов, а в интересах украинской промышленности и граждан. Например, помимо прочего, максимально использовать мощности атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. Тогда и потребность в импорте исчезнет сама собой, и цены с тарифами не будут показывать повышательный тренд, и дополнительных проблем с МВФ не появится", – добавил Скаршевский.