Александр Корж работал старшим оперуполномоченным Волновахского районного отдела полиции в Донецкой области. Он погиб утром 15 июля.

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Погиб полицейский в Донецкой области

Жизнь 38-летнего старшего оперуполномоченного Волновахского районного отдела полиции преждевременно оборвалась сегодня утром в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей,
– заявили в полиции.

В полиции сообщили, что он посвятил службе 21 год.

"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем", – рассказали в полиции.

Что известно о жизни и работе Александра Коржа

  • всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона
  • вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам;
  • в начале года стал старшим оперуполномоченным сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления;
  • у мужчины остался 10-летний сын.

Издание "Depo.Донбас" написало, что:

  • Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование;
  • авария произошла на дороге возле города Родинское – авто выехало в кювет и перевернулось;
  • предварительно писали – Александр, управлявший автомобилем, погиб;
  • пассажиры получили телесные повреждения.

Последние потери в Украине: коротко

  • 14 июля на Донбассе погиб украинский военный Андрей Беляев. Он не дожил до своего 39-летия 4 дня.
  • 9 июля погиб военный из Тернопольщины Владимир Яськив. Украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.
  • 8 июля оккупанты убили 24-летнего военного Евгения Курасова из Сумщины. Он получил ранения несовместимые с жизнью.