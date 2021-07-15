Александр Корж работал старшим оперуполномоченным Волновахского районного отдела полиции в Донецкой области. Он погиб утром 15 июля.
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Погиб полицейский в Донецкой области
Жизнь 38-летнего старшего оперуполномоченного Волновахского районного отдела полиции преждевременно оборвалась сегодня утром в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей,
– заявили в полиции.
В полиции сообщили, что он посвятил службе 21 год.
"Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным и улыбчивым, ответственным человеком и достойным правоохранителем", – рассказали в полиции.
Что известно о жизни и работе Александра Коржа
- всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона
- вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам;
- в начале года стал старшим оперуполномоченным сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления;
- у мужчины остался 10-летний сын.
Издание "Depo.Донбас" написало, что:
- Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование;
- авария произошла на дороге возле города Родинское – авто выехало в кювет и перевернулось;
- предварительно писали – Александр, управлявший автомобилем, погиб;
- пассажиры получили телесные повреждения.
Последние потери в Украине: коротко
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