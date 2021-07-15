Олександр Корж працював старшим оперуповноваженим Волноваського районного відділу поліції у Донецькій області. Він загинув вранці 15 липня.

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Загинув поліцейський на Донеччині

Життя 38-річного старшого оперуповноваженого Волноваського районного відділу поліції передчасно обірвалося сьогодні вранці внаслідок ДТП під час виконання службових обов'язків,
– заявили у поліції.

У поліції повідомили, що він присвятив службі 21 рік.

"Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим та усміхненим, відповідальною людиною та гідним правоохоронцем", – розповіли у поліції.

Що відомо про життя та роботу Олександра Коржа

  • усе життя поліцейський працював на лінії розшуку безвісно зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону;
  • повернув додому сотні людей та не дав уникнути покарання зловмисникам;
  • на початку року став старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини;
  • у чоловіка залишився 10-річний син.

Видання "Depo.Донбас" написало, що:

  • Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування;
  • аварія сталася на дорозі біля міста Родинське – авто виїхало у кювет та перекинулося;
  • попередньо писали – Олександр, який керував автомобілем, загинув;
  • пасажири отримали тілесні ушкодження.

Останні втрати в Україні: коротко

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  • 9 липня загинув військовий з Тернопільщини Володимир Яськів. Українського захисника смертельно поранив ворожий снайпер.
  • 8 липня окупанти вбили 24-річного військового Євгенія Курасова із Сумщини. Він отримав поранення несумісне із життям.