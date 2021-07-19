Патрульна поліція України повідомила, що "уночі нашу поліцейську родину спіткала страшна трагедія – під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув наш колега Дмитро Сапога".

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"Попередньо, інспектор саме зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожніх обставини, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто",

– розповіли у поліції.

Внаслідок трагедії "Дмитро отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події". Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого.

Пресслужба патрульної поліції розповіла, що "29-річний Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року".

"Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим й відданим своїй справі колегою. У Дмитра залишилися батьки, сестра та брат, які вже ніколи не дочекаються його вдома", – мовиться у повідомленні.

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