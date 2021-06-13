Так, в ДТП загинув капітан поліції Віталій Балан. Він працював в органах внутрішніх справ ще з 2004 року.

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Поліція Буковини втратила мужнього офіцера

У буковинській поліції зазначають, що Балан був щирою, веселою, відповідальною людиною і гідним правоохоронцем. Він мав неабияку повагу серед колег та жителів Вижниччини та Путильщини.

Його знали як справжнього офіцера та порядну людину. Без люблячого сина, чоловіка та батька двох діток залишились рідні поліцейського. Поліція Буковини втратила мужнього, самовідданого та надійного офіцера,

– написали у поліції.

Про деталі ДТП наразі не повідомляють.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі та щирі співчуття рідним й близьким Балана.

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