В ДТП погиб капитан полиции Виталий Балан. Он работал в органах внутренних дел еще с 2004 года.

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Полиция Буковины потеряла мужественного офицера

В буковинской полиции отмечают, что Балан был искренним, веселым, ответственным человеком и достойным правоохранителем. Он имел большое уважение среди коллег и жителей Вижниччины и Путильщины.

Его знали как настоящего офицера и порядочного человека. Без любящего сына, мужа и отца двух детей остались родные полицейского. Полиция Буковины потеряла мужественного, самоотверженного и надежного офицера,

– написали в полиции.

О деталях ДТП пока не сообщается.

Редакция 24 канала выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Балана.

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